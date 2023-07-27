В столичном метро погиб пассажир в результате падения под поезд

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы управления МВД. Человек упал на жесткий путь во время прибытия поезда на станцию и погиб в результате этого падения. Представители экстренных служб извлекли его тело.

Из-за этого ЧП несколько сбился график движения поездов по Сокольнической линии. По причине того, что на путях находился человек, руководству метрополитена пришлось увеличить интервалы движения между поездами на центральной части этой линии. Чуть позже движение вновь стало производиться с соблюдением графика.