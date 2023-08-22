В столичном метро жителю Подмосковья распылили в лицо перцовый баллончик. Злоумышленника уже установили и задержали, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД РФ по городу.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Аннино». В вестибюле между двумя мужчинами возник конфликт из-за неоплаченного прохода в метро. При проходе через турникет за одним из пассажиров проследовал молодой человек, и мужчина сделал нарушителю замечание.

Через некоторое время в конфликт вмешался прохожий. Он и распылил в лицо мужчины баллончик. В результате пострадал житель Подмосковья в возрасте 45 лет. У него диагностировали химический ожог конъюнктивы глаз.

Мужчина обратился к полицейским, те вызвали скорую помощь. По подозрению в распылении баллончика задержали мужчину в возрасте 24 лет. На него заведено уголовное дело. С подозреваемого взяли обязательство о явке.