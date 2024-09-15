В столичном регионе сохраняется чрезвычайный класс высокой пожарной опасности на фоне жары

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, высокая пожарная опасность сохраняется на территории европейской части страны в связи с жарой, в столичном регионе – чрезвычайный класс. Об этом сообщил «Интерфакс».

Он добавил, что четвертый и пятый классы пожарной опасности характерны не только для ЦФО, а также и для СКФО, ЮФО и для Поволжья.

По мнению синоптика, на Северо-Западе страны - в Новгородской, Вологодской, Архангельской области, в Республике Коми также пятый класс пожарной опасности.

Он подчеркнул, что важно быть предельно аккуратными из-за большого риска пожаров.

Ранее он заявил, что суперлетняя погода сохраняется на европейской части страны, в азиатской части заморозки.