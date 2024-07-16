В столичном роддоме пятеро рожениц на последних сроках застряли в лифте

В столице пять женщин на последних сроках застряли в лифте роддома ГКБ им. Ерамишанцева на Ленской. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что ситуация резко накалилась, когда у одной из рожениц начались схватки. Они сели в лифт вместе с медсестрой, чтобы подняться на третий этаж роддома и благополучно родить детей. Внезапно лифт уехал на минус первый этаж и встал намертво.

Добавляется, что в замкнутом пространстве началась паника, так как ни одной из женщин не нравилась идея родить впятером в душном лифте. Связь с лифтером также не работала, позже погас и свет.

Отмечается, что одна из рожениц поймала связь и смогла дозвониться до мужа, который вызвал спасателей. В результате женщинам пришлось провести в лифте около часа, тем не менее они благополучно родили в специально оборудованных для этого палатах.