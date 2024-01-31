В столице боец джиу-джитсу проломил череп подростку

Спортсмен, имеющий бизнес по грузоперевозкам, при возвращении домой в столичный район Солнцево нанес три удара ногой по голове и попытался скрыться. Об этом сообщает Life.ru .

Причиной такого поступка стало то, что 17-летний подросток колотил руками и ногами по припаркованным автомобилям и не реагировал на замечания.

Уточняется, что школьник был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом черепа.

Поясняется, что спортсмена задержали через сутки после происшествия, теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.