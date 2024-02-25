В столице десятилетний мальчик выжил после падения из окна четвертого этажа дома

В столичном районе Метрогородок десятилетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа, но остался почти невредимым. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что его мама отлучилась из дома в ближайший магазин, оставив дома двух сыновей с отцом-инвалидом.

Отмечается, что ребенок хотел выйти на прогулку, однако ключей от дверей у него не было, и он пытался выбраться через балкон.

В результате он не удержался и упал в сугроб, после чего самостоятельно поднялся в квартиру, откуда позвонил маме, а та вызвала скорую помощь.

Добавляется, что у школьника диагностированы перелом ребер и ушиб брюшной стенки.