В столице девушка порезала двух посетителей бара в связи со сделанным ей замечанием

В одном из столичных баров пьяная посетительница сделала «розочку» из пивного бокала и накинулась на мужчин, попросивших ее перестать шуметь и ругаться. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что изначально 28-летняя женщина, сидевшая в одиночестве, вела себя спокойно, но после того, как напилась, стала кричать на окружающих, ругаться матом и угрожать, когда другие посетители просили ее успокоиться.

Добавляется, что бармену она успела порезать руку, а гостю заведения целилась в шею, но тот успел увернуться.