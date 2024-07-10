В столице электросамокат ударил током сунувшего в разъем для зарядки гвоздь двухлетнего мальчика

В Пресненском районе столицы двухлетний мальчик сунул гвоздь в разъем для зарядки электросамоката и едва не погиб. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в одном из жилых многоэтажных домов мужчина планировал самостоятельно отремонтировать электросамокат старшего сына. Он открутил одно колесо и на пару секунд отошел. В это время разобранная конструкция привлекла внимание младшего ребенка, в руке которого оказался гвоздь, он вставил его в открытый разъем для зарядки.

Отмечается, что в квартире раздался оглушительный хлопок и даже показалось пламя, которое родители сумели устранить. Малыш получил мощный удар током. Его в экстренном порядке приняли в детской больнице Сперанского, где врачи диагностировали ему электрический ожог двух пальцев.