В столице Молдавии автомобиль врезался в ворота российского посольства

Местная полиция говорит, что это произошло в результате ДТП.

После наезда на некое препятствие, машина протаранила ворота российского представительства в Кишиневе. Сразу после этого водитель скрылся с места происшествия на своем транспортном средстве.

«Полиция установила, что мужчина за рулем Mercedes протаранил своим автомобилем ворота посольства Российской Федерации в Кишиневе», - написали представители пресс-службы молдавской полиции в микроблоге своего ведомства.

Об этом сообщили РИА Новости. Правоохранители сумели задержать виновного только за пределами столицы. Злоумышленник отказался остановиться на все требования полицейских, и продолжил убегать. Он совершил столкновения еще с двумя машинами, но был позже принудительно остановлен. Сейчас в его отношении проводятся следственные действия.