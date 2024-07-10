В центре столицы самокатчица сбила девушку и бросила ее на дороге с сильным переломом

В прошедшие выходные в столице самокатчица сбила девушку на Тверской улице и сбежала с места происшествия. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что теперь виновница отказывается оплачивать дорогостоящее лечение и общается с пострадавшей через своего друга.

Отмечается, что сбитая девушка из-за боли в ноге не могла подняться. Во время ожидания скорой помощи виновница ДТП с места скрылась.

Добавляется, что пострадавшая была госпитализирована, у нее оказался перелом большеберцовой кости и многочисленные ушибы. Девушке необходима операция и восстановление в течение четырех месяцев. Операция и реабилитация обойдутся ей в сумму примерно 600 тыс. рублей.