В столице школьница хотела совершить самоубийство после ссоры с отчимом
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Шестиклассница в столице попыталась покончить с собой после того, как отчим разбил ее планшет. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что на данный момент школьница находится в коме.
Отмечается, что инцидент произошел в районе Орехово-Борисово Южное. Мужчину раздражало, что падчерица регулярно играет в планшет, и он разбил его. Девочка разнервничалась и ушла в свою комнату. Когда родители заглянули к ней в комнату, школьницы там уже не было.
Добавляется, что девочку нашли без сознания под окнами жилого дома. Она госпитализирована, находится в коме в очень тяжелом состоянии. У нее выявлены черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы и повреждения внутренних органов.