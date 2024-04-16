В столице школьница хотела совершить самоубийство после ссоры с отчимом

Шестиклассница в столице попыталась покончить с собой после того, как отчим разбил ее планшет. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что на данный момент школьница находится в коме.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Орехово-Борисово Южное. Мужчину раздражало, что падчерица регулярно играет в планшет, и он разбил его. Девочка разнервничалась и ушла в свою комнату. Когда родители заглянули к ней в комнату, школьницы там уже не было.

Добавляется, что девочку нашли без сознания под окнами жилого дома. Она госпитализирована, находится в коме в очень тяжелом состоянии. У нее выявлены черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы и повреждения внутренних органов.