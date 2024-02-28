В столице студентка РГГУ напала на однокурсницу с кувалдой в туалете на фоне ревности
Фото: [pxhere.com]
Студентка четвертого курса с кувалдой чуть не убила свою однокурсницу в туалете Российского государственного гуманитарного университета столице. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что ссора между девушками произошла из-за парня, который встречался с ними одновременно.
Отмечается, что все трое собрались в кафе, где парень решил разрушить любовный треугольник, сделав выбор в пользу одной из девушек.
Поясняется, что отвергнутая девушка на следующий день ударила в туалете по голове полуторакилограммовой кувалдой свою соперницу.
Добавляется, что студентке удалось сбежать, госпитализация не потребовалась, однако заявление в правоохранительные органы она все же написала.