В столице студентка РГГУ напала на однокурсницу с кувалдой в туалете на фоне ревности

Студентка четвертого курса с кувалдой чуть не убила свою однокурсницу в туалете Российского государственного гуманитарного университета столице. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что ссора между девушками произошла из-за парня, который встречался с ними одновременно.

Отмечается, что все трое собрались в кафе, где парень решил разрушить любовный треугольник, сделав выбор в пользу одной из девушек.

Поясняется, что отвергнутая девушка на следующий день ударила в туалете по голове полуторакилограммовой кувалдой свою соперницу.

Добавляется, что студентке удалось сбежать, госпитализация не потребовалась, однако заявление в правоохранительные органы она все же написала.