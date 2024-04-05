В столице в подсобке пиццерии Domino Pizza было обнаружено тело директора точки

23-летнего директора точки Domino Pizza обнаружили мертвым в подсобке пиццерии в столице. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что инцидент произошел на улице Федосьино. Тело было обнаружено днем поваром заведения.

Отмечается, что сотрудниками экстренных служб была зафиксирована на голове погибшего гематома. Кроме того, возле тела мужчины около лежал зип-пакет с веществом светлого цвета, которое было направлено на экспертизу.

Добавляется, что предварительной причиной гибели является передозировка наркотиков. В настоящее время по факту инцидента ведется проверка.