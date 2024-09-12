В столице задержали мужчину, который угрожал убийством двум жителям Ступино

В столице был задержан мужчина, который угрожал убийством двум жителям Ступино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, инцидент произошел в начале сентября возле дома на площади имени Ленина. Между группой людей возник конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки неустановленный мужчина избил двух местных жителей, угрожая им убийством, а также ранил одного ножом.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленника установили и задержали. Им оказался уроженец Северо-Кавказского федерального округа в возрасте 27 лет. Также был задержан еще один участник драки в возрасте 30 лет.