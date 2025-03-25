В суд США подан иск против Трампа из-за закрытия им Министерства образования

В Федеральный суд Соединенных Штатов подан иск о признании незаконным указа президента Дональда Трампа о расформировании Министерства образования. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иск подали профсоюзы учителей и правозащитников, а также Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения. Они внесли документ в Федеральный суд штата Мэриленд, в нем организации пытаются опротестовать планы Трампа расформировать Министерство образования. Глава Белого дома хочет ликвидировать это ведомство, а его полномочия передать штатам. Профсоюзы же считают, что деятельность министерства крайне важна.

«Несмотря на четкие указания Конгресса Министерству, администрация Трампа неоднократно заявляла в самых ясных выражениях о своем намерении закрыть это жизненно важное агентство», — указано в иске.

Там также сказано, что все планы президента незаконны и нарушают директивы Конгресса. В самом министерстве пока ничего не говорят об иске.

Ранее сообщалось, что из здания Капитолия в американском штате Колорадо уберут портрет Трампа, который очень не понравился американскому лидеру. По его мнению, изображение было намеренно искажено художницей Сарой Бордман, и по этой причине картину вынесут из галереи.