Портрет Трампа, взбесивший его, уберут из Капитолия Колорадо

В здании законодательного органа штата Колорадо планируют убрать портрет президента США Дональда Трампа, который вызвал его недовольство. Об этом сообщает информационное агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Ранее республиканец выразил крайнее недовольство портретом, который был написан в его честь и выставлен в галерее Капитолия в американском штате Колорадо. По его мнению, изображение было намеренно искажено художницей Сарой Бордман.

Кроме того, Трамп отметил, что Бордман, создавшая ранее портрет 44-го президента США, демократа Барака Обамы, вероятно, «потеряла свой талант с возрастом».

«Демократы из палаты представителей заявили, что портрет маслом будет убран по запросу руководства республиканской фракции», — говорится в сообщении.

Недавно специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф сообщил, что после встречи в Кремле, состоявшейся 13 марта, он доставил Трампу подарок от Путина.

По словам Уиткоффа, российский президент «заказал у известного российского мастера кисти великолепный портрет президента Трампа». Спецпосланник добавил, что американский лидер был «искренне растроган» этим жестом.

В свою очередь в Кремле отказались подтвердить слова Уиткоффа.