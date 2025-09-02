В Свердловской области осудили мужчину за избиение знакомого табуретом

В Свердловской области суд вынес решение по делу об избиении. Житель Краснотурьинска был приговорен к ограничению свободы за нанесение телесных повреждений своему знакомому с использованием ножки от табурета в качестве орудия.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в Краснотурьинске 30 января текущего года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с другим мужчиной.

В ходе возникшего конфликта, злоумышленник отсоединил металлическую опору от табурета и нанес потерпевшему удары по голове и верхним конечностям. После этого, он использовал табурет целиком, ударив им пострадавшего в лицо. Хотя потерпевший испытал физическую боль, медицинская экспертиза не выявила серьезного ущерба для его здоровья.

Важно отметить, что на момент совершения преступления обвиняемый уже имел непогашенные судимости за другие насильственные деяния. Признание вины было учтено судом как смягчающее обстоятельство, также было принято во внимание состояние здоровья подсудимого.

В результате, суд назначил рецидивисту наказание в виде девяти месяцев ограничения свободы. На этот период ему запрещено покидать пределы города без специального разрешения, менять место проживания, а также находиться вне своего дома в ночное время, с 23:00 до 06:00.

