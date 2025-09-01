К 14 годам лишения свободы приговорили мужчину в Москве за финансирование террористов

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о финансировании терроризма и организации финансирования терроризма. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

Так, 29-летний Рагим Мамедов был приговорен к 14 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, мужчина был сторонником международной террористической организации. Летом 2024 года он перевел участнику этой организации 37 тыс. руб. Помимо этого, он привлек к финансированию своих знакомых. За несколько месяцев они перевели около 95 тыс. руб.

Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

