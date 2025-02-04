В Свердловской области загорелся огромный склад с полиэтиленом

В поселке Полеводство Свердловской области произошел пожар в ангаре, где производится полиэтилен, сообщило региональное управление МЧС.

Сигнал о пожаре, произошедшем на улице Трактористов, поступил к спасателям утром 4 февраля. Площадь возгорания составила 2,4 кв. м, а кровля ангара частично обрушилась.

Пожар удалось быстро локализовать благодаря усилиям 50 пожарных и 17 единиц техники, задействованных в тушении. На данный момент нет информации о пострадавших.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в ангаре, где хранятся газовые баллоны, случился масштабный пожар.