В Свердловской области загорелся огромный склад с полиэтиленом
В Свердловской области загорелся склад с производственным цехом полиэтилена
Фото: [flickr.com]
В поселке Полеводство Свердловской области произошел пожар в ангаре, где производится полиэтилен, сообщило региональное управление МЧС.
Сигнал о пожаре, произошедшем на улице Трактористов, поступил к спасателям утром 4 февраля. Площадь возгорания составила 2,4 кв. м, а кровля ангара частично обрушилась.
Пожар удалось быстро локализовать благодаря усилиям 50 пожарных и 17 единиц техники, задействованных в тушении. На данный момент нет информации о пострадавших.
Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы в ангаре, где хранятся газовые баллоны, случился масштабный пожар.