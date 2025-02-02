SHOT: в Москве полыхает ангар с газовыми баллонами, потушить пламя пытается пожарный поезд
Фото: [pxhere.com]
На северо-востоке Москвы в ангаре, где хранятся газовые баллоны, случился масштабный пожар. По информации из Telegram-каналов, в районе слышны звуки взрывов, а также наблюдается густой дым.
По предварительной информации, размер возгорания составляет 150 квадратных метров.
«Возгорание произошло в ангаре в 7-м проезде Марьиной Рощи. Внутри находятся газовые баллоны», — приводится в публикации SHOT.
Согласно информации из источника, произошло обрушение крыши здания. К месту пожара направлен пожарный поезд. Уровень пожара повышен до 1бис.
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