В Свердловской области в ДТП погиб подросток: водитель сбил трех пешеходов и скрылся

В Ирбитском районе Свердловской области произошло трагическое ДТП: водитель автомобиля ВАЗ‑2110 наехал на трех пешеходов, после чего покинул место происшествия. Об этом сообщила пресс‑служба региональной Госавтоинспекции, пишет РИА Новости .

Авария случилась в воскресенье вечером, при выезде из деревни Галишева. Автомобиль сбил троих человек, которые шли по обочине. Водитель бросил машину и скрылся.

В результате ДТП 16‑летний юноша скончался на месте от полученных травм. Две другие пострадавшие — 15‑летняя и 21‑летняя девушки — были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция оперативно разыскала виновника аварии. Им оказался 20‑летний житель деревни Галишева. По предварительным данным Ирбитской межрайонной прокуратуры, погибший подросток являлся пасынком водителя.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются, надзорное ведомство держит расследование на контроле.