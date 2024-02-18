В Свердловской области в ночном клубе произошла поножовщина, доведшая пострадавшего до комы
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
В Свердловской области после удара ножом в ночном клубе посетитель в состоянии комы госпитализирован в больницу. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что напавший трудится монтажником.
Отмечается, что он также в клубе ранил еще двоих посетителей.
Добавляется, что против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда», ведется выяснение обстоятельств дела.