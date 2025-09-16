В Свердловской области женщина пропала в лесу на 10 дней

В Свердловской области трагически завершились поиски 64-летней женщины, которая более недели провела в уральском лесу, собирая ягоды. Об этом сообщил новостной ресурс E1.ru.

По информации издания, жительница России пропала в окрестностях деревни Крутиха, расположенной в Режевском районе, после того как отправилась в лес. Семья пропавшей подчеркивала, что она прекрасно ориентировалась в данной местности.

В масштабной поисковой операции участвовали несколько десятков добровольцев и полицейские. Обстоятельства гибели женщины из Свердловской области пока остаются неизвестными.

