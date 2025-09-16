Поисковая операция: 29 человек и дрон ищут пропавшего в лесу сахалинца

В Смирныховском районе, вблизи горы Вайда, развернуты поисковые работы. Спасатели МЧС России, добровольцы и представители различных организаций прочесывают местность в поисках 56-летнего мужчины, который 8 сентября ушел за дикоросами и не вернулся. Информацию предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, передает ИА SakhalinMedia.

В поисковой операции задействована группа из 21 человека и шести единиц техники. Главное управление МЧС России по Сахалинской области предоставило восемь спасателей, поисковую собаку и специализированный автомобиль отряда им. В.А. Полякова.

Дополнительно на месте происшествия находится сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях и используется беспилотник для обследования территории с воздуха. Поисковые мероприятия продолжаются в усиленном режиме.

