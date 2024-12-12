Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находясь с визитом в Бразилии, в интервью газете Folha de S.Paulo заявил , что пока он занимает должность главы правительства, Словакия не намерена поддерживать вступление Украины в НАТО.

По его словам, в результате конфликта с Россией, Украина потеряет треть своей территории, но так и не получит приглашение в Североатлантический альянс от США и их партнеров.

«По моему мнению, Украина утратит значительную часть своей территории, однако ей предложат гарантии безопасности, например, размещение иностранных войск», — добавил он.

Фицо считает, что единственное решение украинского конфликта — это прекращение огня и начало переговоров. Украина позволила втянуть себя в ситуацию, которая не принесет ей ничего хорошего.

Он также отметил, что последствия конфликта значительно повлияют на внутреннюю стабильность Украины. По мнению Фицо, Запад, потерпев неудачу, оставит Украину, и страна может быть разделена, как это произошло с Чехословакией в 1938 году.

Ранее сообщалось, что премьер Словакии подтвердил готовность к нормализации отношений с Россией.