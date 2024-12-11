В Таганроге громко: над городом прогремело не менее 10 взрывов, ревут сирены
Фото: [соцсети]
Многочисленные взрывы слышны в настоящее время в небе над Таганрогом в Ростовской области, передает Shot со ссылкой на местных жителей.
Со слов очевидцев, в Таганроге сейчас сильно ревут сирены ракетной опасности. Над городом уже прогремели не менее 10 взрывов, первые из которых начались в районе 4:20 утра.
«Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет. Предварительно, сработала система ПВО», — приводится в публикации.
Ранее стало известно об атаке украинских БПЛА на Брянск. Над городом было сбито не менее 10 вражеских дронов.