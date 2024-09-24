В Таганроге в промышленной зоне упал дрон ВСУ

Сейчас на Николаевском шоссе горят склад с пиломатериалами и несколько торговых павильонов, сообщил SHOT.

По информации, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

На данный момент задействованы несколько пожарных расчетов, однако ситуация осложняется сильным ветром, который способствует быстрому распространению пламени.

Жители прилегающих районов призваны соблюдать осторожность и по возможности избегать нахождения вблизи зоны происшествия.

Ранее сообщалось, что за ночь и утро над тремя областями РФ сбито 14 БПЛА.