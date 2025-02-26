В Таиланде перевернулся автобус с туристами: не менее 18 погибших

Трагическое дорожное происшествие в Таиланде унесло жизни не менее 18 человек, около 20 получили ранения. Авария с туристическим автобусом произошла в провинции Прачинбури, расположенной в восточном регионе страны, примерно в 120 км от Бангкока, сообщила газета Thairath.

Как сообщает издание, инцидент произошел во время транспортировки экскурсионной группы, состоящей из 200 человек, на трех автобусах. Один из автобусов, двигавшийся последним в колонне, потерял управление, протаранил бетонное ограждение и перевернулся.

В транспортном средстве находились 47 пассажиров и два водителя. Известно, что маршрут автобуса пролегал из северо-восточной провинции Бынгкан в курортную провинцию Районг.

По сообщениям местных властей, приблизительно 20 пострадавших были госпитализированы. Спасательные службы продолжают поиски пропавших без вести. Полиция начала расследование обстоятельств этого дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб после тройного ДТП с большегрузами на трассе под Салехардом.