Смертельное ДТП с грузовиками произошло на трассе Сургут — Салехард

В ЯНАО на одной из самых активных трасс региона произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД.

Авария произошла на 323-м километре автодороги Сургут — Салехард. Столкнулись два большегруза и «Газель», водитель которой получил серьезные травмы. Он погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают подробности тройного ДТП. Отмечается, что из-за инцидента на время перекрывали движение на трассе от Карамовского поста в сторону севера. Они были сняты 19:30 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе водитель иномарки сбил беременную женщина и ее сына, шедших по пешеходному переходу.