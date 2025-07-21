В Таиланде осиный укус стал причиной трагической смерти мальчика

В Таиланде трагический инцидент унес жизнь двухлетнего малыша. Ребенок скончался после нападения роя ос, оставивших на его теле около 60 укусов, сообщило издание Thaiger.

Двухлетний Акин играл с другими детьми возле школы, катаясь на велосипеде, когда на них внезапно налетели осы. Практически сразу после нападения Акин потерял сознание.

Его отец, заметив происходящее, немедленно бросился на помощь. Он подхватил сына на руки и прижал к себе, пытаясь защитить от насекомых. При этом и сам мужчина получил несколько осиных укусов.

Мальчика срочно доставили в медицинское учреждение, однако усилия врачей оказались тщетными. К концу дня ребенок скончался. Медики установили, что причиной смерти стала острая почечная и сердечная недостаточность, вызванная осиным ядом. Другие дети, находившиеся рядом с Акином, также пострадали от нападения ос, но их травмы оказались несерьезными.

Ранее сообщалось, что под Ульяновском ветеран СВО и отец троих детей умер после укуса осы.