В Таиланде россиянку похитили и продали в рабство на границе

Российская гражданка стала жертвой торговли людьми, будучи похищенной в Таиланде. Об этом сообщила «Газета.RU» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Согласно сведениям, полученным от ее знакомой, девушка прибыла в Бангкок из Читы, откликнувшись на предложение о работе, размещенное в Telegram. Она надеялась работать моделью, однако ее доставили в лагерь, расположенный вблизи границы с Мьянмой.

Там людей, привезенных из разных стран, принуждают участвовать в мошеннических схемах. Они работают по 16 часов в день, подвергаются физическому насилию и получают только еду за свой труд. Сообщается, что непокорных избивают и угрожают продажей их органов.

В публикации говорится, что девушка все еще находится в неволе и не имеет возможности покинуть лагерь, связь с ней утеряна.

По информации источника, в этот лагерь обычно попадают выходцы из Европы, Китая и стран Юго-Восточной Азии. Для освобождения требуется выкуп в размере $15 000, после чего освобожденный может оказаться в тюрьме из-за просроченной визы.

Ранее сообщалось, что российских цирковых артистов обманули во время гастролей в Таиланде.