Российских цирковых артистов обманули во время гастролей в Таиланде

Российские цирковые артисты стали жертвами обмана во время гастролей в Таиланде. Вместо обещанных выступлений их ждали тяжелые условия на стройплощадке и невыплаченные гонорары. Об этом сообщает Lenta.ru.

Гастрольный тур в Таиланд обернулся для группы российских цирковых артистов настоящим разочарованием. Вместо профессиональной арены их ожидала пыльная строительная площадка с неработающими кондиционерами, где было практически невозможно дышать. Организатором поездки выступила бывший руководитель «Союза цирковых деятелей России» Яна Шевченко.

По словам артистов, атмосфера накалялась с первых дней из-за постоянных задержек выплат. Шевченко не только не исполняла финансовые обязательства по контракту, но и незаконно взимала с коллектива по $300 с человека на питание. Позже выяснилось, что все продукты предоставляла бесплатно принимающая тайская сторона. Грубое обращение организатора и тяжелые условия вынуждали артистов думать о преждевременном возвращении домой, однако моральное источение и давление мешали им открыто протестовать.

Ранее фокусник из округа Шатура разделил сцену с именитыми иллюзионистами.