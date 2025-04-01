В Таиланде взорвался прогулочный катер с туристами из России

На юге Таиланда прогулочный катер с туристами из России и Казахстана взорвался и загорелся недалеко от острова Майтон в провинции Пхукет, сообщил ТАСС со ссылкой таиландскую туристическую полицию.

В результате взрыва один россиянин получил ожоги — его срочно доставили в ближайшую больницу. На момент чрезвычайного происшествия (ЧП) на борту катера наводился 31 турист, 30 из которых откинуло в воду. Пожар на катере быстро локализовали.

30 туристов не получили серьезных травм и успешно вернулись в свои отели. Отмечается, что их жизни и здоровье не находятся под угрозой.

В четверг, 27 марта, в Египте произошла трагедия — прогулочный батискаф с 45 туристами из России потерпел крушение у побережья Хургады. Отмечалось, что отдыхающие, среди которых были дети, хотели посмотреть коралловый риф. В результате трагедии погибли шесть россиян.

Ранее в генконсульстве РФ сообщили о процессе репатриации тел погибших в Египте российских туристов на родину.