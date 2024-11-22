В Талдоме предъявили обвинение мужчине, который застрелил охотника в лесу

В Талдоме предъявили обвинение мужчине, который застрелил охотника в лесном массиве и ранил второго, передает ГСУ СК России по Подмосковью.

Преступление было совершено в вечерние часы 17 ноября. Злоумышленник выстрелил из огнестрельного оружия в двоих мужчин, которые охотились в лесу.

От полученных ранений один из охотников скончался на месте. Второго доставили в медучреждение.

Подозреваемый успел скрыться. Задержали его 21 ноября. С участием мужчины на месте преступления провели проверку показаний. Он заявил, что стрелял в сторону кустов и не видел людей.

Сегодня мужчину заключили под стражу. Расследование дела продолжается. В ближайшее время будут проведены все необходимые экспертизы, в том числе баллистическая.