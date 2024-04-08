В Талдоме спасли собаку, которая провалилась в коллектор
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
В поселке Северный под Талдомом спасли бродячую собаку, которая на выходных провалилась в коллектор. Об этом рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас».
Собаку в западне обнаружили местные жители и обратились в службу «112». По словам граждан, животное провалилось в открытый коммуникационный коллектор глубиной два метра и скулило.
Прибывшие на место спасатели сначала откачали воду из коллектора, а затем спустились вниз и накинули на собаку спасательную петлю. После этого животное вытащили на поверхность.
«Собака была очень сильно напугана и, как только с нее сняли веревку, быстро убежала в неизвестном направлении», - рассказал замначальника 272-й ПСЧ Андрей Алешкин.