В Талдоме вернули домой школьника, который сбежал после ссоры с родителями

Сотрудники ГУ Росгвардии по Подмосковью вернули домой школьника, который сбежал после ссоры с родителями. Инцидент произошел в Талдоме.

Во время патрулирования сотрудники получили информацию о том, что в городе пропал мальчик в возрасте 15 лет. За несколько часов до этого ребенок поссорился с родителями и убежал из дома без телефона и теплой одежды.

На Гражданской улице сотрудники ведомства заметили компанию молодых людей. Среди них находился подросток, схожий по описанию с пропавшим. Ребенка посадили в служебный автомобиль, чтобы он мог согреться, а затем передали родителям.