В Талдоме задержали мужчину, который избил местного жителя ради телефона

В Талдоме задержали мужчину, который напал на местного жителя и угрожал ему ножом. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился местный житель в возрасте 47 лет. Мужчина сообщил, что на него было совершено разбойное нападение. Инцидент произошел на улице 2-я Первомайская.

Нападавшего задержали. Им оказался житель Дубны в возрасте 30 лет, мужчина уже был судим. Находясь на работе потерпевшего, он начал угрожать ему ножом, избил и отобрал телефон.

Сумма причиненного ущерба составила семнадцать тысяч рублей. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник находится под стражей.