В Таллине зафиксировали массовые нарушения полетов дронов

По данным, предоставленным транспортным департаментом Эстонии и Таллинским техническим университетом и опубликованным ERR, в районе Таллинского аэропорта имени Леннарта Мери ежедневно фиксируется от двух до трех полетов дронов, что создает потенциальную угрозу для безопасности гражданских авиарейсов.

В департаменте подчеркнули, что нарушения правил, регулирующих полеты гражданских беспилотников, приобрели «широко распространенный характер». В частности, примерно в 20% случаев зафиксировано превышение максимально допустимой высоты полета, установленной на отметке 120 м.

13% зафиксированных полетов осуществлялись в зоне приближения к Таллинскому аэропорту, и в половине этих инцидентов наблюдалось превышение допустимого лимита высоты для данной зоны, отмечается в результатах проведенного исследования.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте ведомства, ежегодное количество полетов БПЛА в стране достигает примерно 70 тыс. По состоянию на февраль 2025 года в специализированной системе управления безопасностью полетов зарегистрировано 3,7 тыс. пользователей.

Ранее сообщалось, что впервые с начала конфликта обломки сбитых ВС РФ дронов упали у границы ЕС.