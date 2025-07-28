Narvanews: впервые с начала конфликта обломки сбитых ВС РФ дронов упали у границы ЕС

В Эстонии выразили тревогу по поводу результатов недавнего инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые атаковали территорию Ленинградской области, сообщает новостной портал Narvanews.

По данным, опубликованным в СМИ, впервые с момента начала конфликта обломки сбитых украинских дронов были найдены в районе Кингисеппа, Ленинградская область, недалеко от границы с Европейским союзом. Место обнаружения — город Приморск.

«Ситуация развивается. Впервые за все время конфликта сбитые беспилотники падают в нескольких километрах от внешней границы ЕС», — пишет издание.

В статье выражается серьёзная озабоченность по поводу произошедшего. Также сообщается, что в утренние часы воскресенья, 27 июля, в городе Нарва и некоторых близлежащих населённых пунктах наблюдались проблемы с сотовой связью и доступом в интернет.

Ранее подобные проблемы возникали в работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, но только на территории Российской Федерации, сетуют эстонцы.

Напомним, в ночь на 27 июля на территорию Ленинградской области была осуществлена массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. БПЛА были запущены с территории Украины и нацелены на промышленные и военные объекты региона.

Силы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили более 50 беспилотников.