В Тамбове было совершено покушение на бывшего заместителя главы облдумы

Уточняется, что его избили в собственном доме. В тяжелом состоянии с травмой головы Попов был доставлен в реанимацию, никаких прогнозов на данный момент медики не дают.

Напомним, что он известен как один из наиболее влиятельных людей региона. Долгое время занимался предпринимательской деятельностью, но в 2000-х стал депутатом Тамбовской облдумы. Ранее, в нулевых, на него уже было совершено покушение, тем не менее завершить начатое киллер не смог. Кроме того, самого Попова обвиняли в покушениях и связывали с местными криминальными структурами, прежде всего с лидером тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным).