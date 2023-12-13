В Тамбовской области при пожаре погибли мужчина и двое детей

Безопасность

Фото: [СУ СК по Тамбовской области]

В селе Нижнеспасское Тамбовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина и двое его детей, сообщили в СУ СК по региону.

Пожар унес жизни 41-летнего мужчины, его 14-летней дочери и 5-летнего сына. Выжить смогла только супруга погибшего, она госпитализирована с сильными ожогами.

Причина возгорания на данный момент неизвестна, ее поможет установить экспертиза.

Расследование обстоятельств гибели людей находится под контролем областной прокуратуры.

Актуально