В Тамбовской области при пожаре погибли мужчина и двое детей
Фото: [СУ СК по Тамбовской области]
В селе Нижнеспасское Тамбовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина и двое его детей, сообщили в СУ СК по региону.
Пожар унес жизни 41-летнего мужчины, его 14-летней дочери и 5-летнего сына. Выжить смогла только супруга погибшего, она госпитализирована с сильными ожогами.
Причина возгорания на данный момент неизвестна, ее поможет установить экспертиза.
Расследование обстоятельств гибели людей находится под контролем областной прокуратуры.