В Татарстане два человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Татарстане при столкновении автобуса с грузовиком погибли два человека. Об этом сообщило МВД по республике в мессенджере.

Инцидент произошел в пятницу, 11 октября, в Мензелинском районе на 1105-м км автодороги М7 «Волга». Про предварительным данным, водитель грузовика «КАМАЗ» не уступил дорогу автобусу «Ютонг», выполняя поворот налево, в результате чего произошло столкновение.

Итогом трагического происшествия стала смерть двух пассажиров «КАМАЗа». Люди умерли от полученных травм до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель и еще восемь пассажиров пострадали. На месте ДТП работают специалисты Государственной автомобильной инспекции (ГАИ).

Позже Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что количество пострадавших возросло до 11. По предварительной информации, девять человек находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что на место ДТП выехал исполняющий обязанности прокурора Мензелинского района Татарстана Тимур Габдуллин. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Пострадал один человек.