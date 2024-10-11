Под Челябинском столкнулись два поезда

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

По предварительной информации, пострадал один человек. Им оказался работник локомотивных бригад. В пресс-службе уточнили, что мужчине оказывают всю необходимую медпомощь.

«На станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошел сход трех порожних платформ и одной платформы с грузом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к месту инцидента направили восстановительный поезд. Причины столкновения на данный момент выясняются. В ведомстве добавили, что на движение пассажирских поездов это не повлияло.

В июле в Волгоградской области пассажирский поезд столкнулся с «КАМАЗом», в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов. Инцидент произошел на перегоне Гремячая — Котельниково. Минимум 30 человек пострадали.

В августе стало известно, что виновник ДТП в Волгоградской области скончался в больнице от полученных травм.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое женщина пыталась доехать на работу на сцепке вагонов поездов.