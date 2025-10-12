В Татарстане потерпела крушение лодка: минимум два человека погибли

Фото: [ Лодки и катамараны на причале пляжа Волкушинского карьера в Лыткарино/Медиасток.рф ]

В Татарстане на реке Каме в районе города Чистополь потерпела крушение моторная лодка, сообщил телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел накануне — около 12:00 мск. Трое женщин и двое мужчин отправились на водную прогулку, однако к 20:00 мск их судно потерпело крушение.

По информации источника, двум женщинам чудом удалось выжить и самостоятельно достичь ближайшего острова, где располагалась лодочная станция.

Всю ночь россиянки провели в воде, преодолевая путь к спасению, и только к 7:00 мск смогли добраться до людей и сообщить о произошедшем охраннику, который вызвал спасателей.

На данный момент поисково-спасательная операция завершилась частично: спасатели обнаружили тела одного мужчины и одной женщины. Продолжается поиск последнего пропавшего — 45-летнего мужчины.

