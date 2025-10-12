«Пела на все болото»: 83-летняя бабушка четыре дня выживала в лесу благодаря песням

В Удомельском районе Тверской области завершилась поисковая операция по спасению 83-летней Риммы Горьковой, которая заблудилась в лесу во время сбора клюквы. Об этом говорится в публикации VK-сообщества местного поискового отряда «Сова».

Жительница деревни Хларево вышла из дома 8 октября и отправилась собирать ягоды для своей подруги. Спустя время женщина потерялась и не смогла найти ориентир для возвращения. Она успела позвонить родственникам, которые немедленно проинформировали о пропаже спасателей.

Волонтеры и спасатели тщательно прочесывали лесные массивы, наносили на карту возможные маршруты движения и постоянно окликали женщину.

Поиски осложнялись тяжелыми погодными условиями и сложным рельефом местности с многочисленными торфяными канавами. На четвертые суки Горькову удалось обнаружить и передать врачам скорой медицинской помощи.

Как отметили поисковики, бабушку спасла безграничная вера волонтеров и ее собственная песня, которую она громко распевала на все болото. Тем самым женщина помогла спасателям определить свое местоположение.

Ранее спасатели призвали помочь с поисками пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых.