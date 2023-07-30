В Татарстане ураган повредил 26 детских лагерей

Ураган повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.

По словам чиновника, своевременные и грамотные действия персонала позволили избежать жертв среди детей. Никто не пострадал и не погиб.

Садыков привел в пример лагерь «Пионер» в Зеленодольском районе. Деревья попадали на палаточный лагерь, но дети были заблаговременно эвакуированы в клуб.

Вчера днем и сегодня ночью в регионе прошли грозы с ливнем, градом и шквалистым ветром.

В Марий Эл ураган повалил деревья на палатки отдыхавших дикарями туристов. Погибло восемь человек.