В Татарстане ураган повредил 26 детских лагерей
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Ураган повредил 26 детских оздоровительных лагерей в Татарстане, сообщил министр по делам молодежи региона Ринат Садыков.
По словам чиновника, своевременные и грамотные действия персонала позволили избежать жертв среди детей. Никто не пострадал и не погиб.
Садыков привел в пример лагерь «Пионер» в Зеленодольском районе. Деревья попадали на палаточный лагерь, но дети были заблаговременно эвакуированы в клуб.
Вчера днем и сегодня ночью в регионе прошли грозы с ливнем, градом и шквалистым ветром.
В Марий Эл ураган повалил деревья на палатки отдыхавших дикарями туристов. Погибло восемь человек.