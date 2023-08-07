В Татарстане в ДТП с участием трактора и «Лады» погибли три человека
Фото: [©Андрей Соломонов/РИА Новости]
В Татарстане на автодороге Арск – Большая Атня произошло ДТП со смертью трех человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Авария случилась поздним вечером. Правила нарушали оба участника дорожного движения. Трактор с прицепом двигался с выключенными фарами, а водитель автомобиля «Лада» превысил скоростной режим.
В результате ДТП погибли три пассажира легковушки, включая пятилетнего ребенка.
Сотрудники МВД выясняют обстоятельства аварии.