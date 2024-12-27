В Татарстане взяли под стражу главу отдела управления экономической безопасности
Суд отправил в СИЗО начальника отдела УБЭП в Татарстане
Фото: [Медиасток.рф]
В Татарстане решением суда был отправлен под стражу Рафик Минабутдинов, руководитель отдела из республиканского УБЭП. Такие данные появились у ТАСС.
Минабутдинова правоохранители подозревают в получении взятки. По этой причине суд города Альметьевска вынес решение о его помещении в следственный изолятор.
«Заключен под стражу до 25 февраля, на два месяца», — указали журналистам в пресс-службе суда.
По информации, которая есть у следствия, полицейский предложил коммерческой компании свое покровительство при заключении контракта. За это он затребовал 5% от суммы всей сделки. Часть этих денег он успел получить.
Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию на 20 лет жителя Ростовской области за двойное убийство. Они лишил жизни родственников своей сожительницы, а также попытался убить третьего человека.