В Татарстане взяли под стражу главу отдела управления экономической безопасности

В Татарстане решением суда был отправлен под стражу Рафик Минабутдинов, руководитель отдела из республиканского УБЭП. Такие данные появились у ТАСС.

Минабутдинова правоохранители подозревают в получении взятки. По этой причине суд города Альметьевска вынес решение о его помещении в следственный изолятор.

«Заключен под стражу до 25 февраля, на два месяца», — указали журналистам в пресс-службе суда.

По информации, которая есть у следствия, полицейский предложил коммерческой компании свое покровительство при заключении контракта. За это он затребовал 5% от суммы всей сделки. Часть этих денег он успел получить.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию на 20 лет жителя Ростовской области за двойное убийство. Они лишил жизни родственников своей сожительницы, а также попытался убить третьего человека.