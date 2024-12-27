Россиянин на 20 лет попал в колонию за убийство родственников экс-возлюбленной

Суд вынес приговор мужчине из Ростовской области по делу об убийстве двух родственников сожительницы и покушении на ее мачеху в 2023 году. По сообщению СК РФ по региону, осужденный проведет 20 лет в колонии.

Убийство произошло в хуторе Уляшкин Каменского района в прошлом году. Следствие установило, что южанин пришел в гости к бывшей девушке, проживающей с родными. Отношения у них с 33-летним были натянутые. Встреча вызвала скандал, в ходе которого гость достал пистолет и выстрелил в отца, мачеху и супруга сестры экс-возлюбленной. Двое из них погибли от полученных ранений. Пострадавшую женщину спасли благодаря оперативной помощи медиков.

Сам стрелок после содеянного попытался скрыться, но его настигли правоохранители. По решению суда мужчину оставили под стражей, а недавно отправили на скамью подсудимых. Суд приговорил душегуба к наказанию в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что повешенным нашли подозреваемого в убийстве полицейского и его жены.