В Тбилиси начались массовые столкновения протестующих с полицией

Парламент Грузии принял скандальный законопроект об иноагентах в первом чтении, несмотря на массовые протесты. Недовольные произошедшим митингующие стали вступать в открытые стычки с силовиками, а также предпринимать попытки прорваться к зданию к депутатам.

В Тбилиси у здания парламента собрались тысячи человек. Все они кричат лозунги против закона об иностранных агентах, держа в руках флаги Грузии и Евросоюза. На месте находится спецназ, водометы, а также силы МВД. Однако участников митинга это не останавливает.

Многие после информации о принятии законопроекта в первом чтении бросился на полицейских, пытаясь убрать их с пути перед парламентом. В правоохранительных ведомствах подчеркивали, что подобных нарушителей, провокаторов и буйных граждан будут задерживать, однако сам митинг разгонять не собираются.

РИА Новости отмечает, что на месте протестов начались задержания.

Ранее сообщалось, что протестующим напомнили о действиях силовиков и спецтехники в случае начала беспорядков.